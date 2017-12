Auto door gladheid tegen boom Blauwhuisterweg

Publicatie: ma 11 december 2017 10.00 uur

SURHUISTERVEEN - Door gladheid is maandagochtend een auto tegen boom gereden aan de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen. De bestuurster uit Surhuisterveen moest remmen, omdat de rij auto's voor haar remde. Het voorste voertuig uit die rij wilde linksaf een erf op. Omdat het ter plaatse nogal glad was, moest ze krachtig remmen, waarna de grip door het ontbreken van ABS op de wagen werd verloren. De auto schoot rechts de berm in en botste tegen een boom.

De vrouw, onderweg naar haar werk, liep bij de aanrijding last van haar schouder op. De wagen raakte total loss en werd door berger Van Kammen afgesleept.

