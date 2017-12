Auto te water door gladheid in Nij Beets

Publicatie: ma 11 december 2017 08.05 uur

NIJ BEETS - De brandweerkorpsen van Beetsterzwaag, Drachten, Jubbega en Leeuwarden werden maandagmorgen gealarmeerd voor een auto te water op de Tolhekbuurt bij Nij Beets.

Een automobilist kwam uit de richting van Nij Beets en raakte de macht over het stuur kwijt door de extreme gladheid., Hij belandde met zijn voertuig in het water. De brandweer kon worden geannuleerd omdat de bestuurster door omstanders uit het voertuig was gehaald.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurder te controleren. Hij raakte niet gewond bij het ongeval. Berger Bcf heeft het voertuig geborgen.

