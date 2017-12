Overdekte kerstmarkt in Twijzel

Publicatie: zo 10 december 2017 17.54 uur

TWIJZEL - Zondag was er in Twijzel een overdekte kerstmarkt. In twee grote tenten en diverse blokhutten werd de markt gehouden. Van kleding tot voedselwaren, er was van alles te krijgen.

Daarnaast was er ook van alles verkrijgbaar voor in en om de woning, zoals kerststukjes of woondecoratie. De kinderen werden vermaakt in een aantal attracties op het terrein. Ook maandag is deze kerstmarkt nog te bezoeken.

FOTONIEUWS