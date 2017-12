Zaak Remon Bruinsma: gezocht meisje meldt zich

Publicatie: zo 10 december 2017 14.20 uur

LEEUWARDEN -

De familie van Remon Bruinsma heeft zondag laten weten dat het blonde meisje die ze zochten zich heeft gemeld. Ze heeft in de nacht van de vermissing nog met Remon gepraat.

Op camerabeelden die gemaakt zijn in het centrum van Leeuwarden is te zien dat Remon het meisje, die daar met een groep liep, een vraag stelt. Het meisje wees een kant op, waarop Remon zich die kant op snelde. De familie wil graag weten wat er is gevraagd.

Ook zondag zijn er weer vrijwilligers op zoek gegaan naar de vermiste jongen uit De Westereen. Zij gingen in groepjes van maximaal tien personen op verschillende plekken in Leeuwarden zoeken. Inmiddels is er al meer dan een week niks meer van Remon vernomen.