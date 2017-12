22 kalveren omgekomen bij grote brand

Publicatie: zo 10 december 2017 11.41 uur

NIJEGA - Omstreeks 10.00 uur werden zondagmorgen de hulpdiensten gealarmeerd voor een grote brand aan de Skieppekampen in Nijega. Door een onbekende oorzaak heeft een stal vlam gevat. De brandweer zet zich in eerste instantie in om de 170 koeien, die nog op stal stonden, te redden.

Bij de brand zijn 22 kalveren omgekomen. Ook hebben veel koeien brandwonden opgelopen. Een veearts is ter plaatse om de gewonde kalveren te controleren.

De brandweer had in eerste instantie moeite om aan voldoende water te komen. Dit is ook één van de redenen dat er werd opgeschaald. Dankzij de grote inzet kon verdere uitbreiding naar de naastgelegen stallen worden voorkomen.

Bij de brand zijn geen personen gewond geraakt. Wel zijn er verschillende personen nagekeken door het ambulancepersoneel, omdat zij mogelijk rook hebben ingeademd.

