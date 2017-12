Maaltijd voor alleengaanden in Kollum

Publicatie: zo 10 december 2017 11.35 uur

KOLLUM - Voor velen is december een maand van gezellig samen zijn, maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Daarom organiseren PKN Kollum en Timpaan Welzijn een luxe broodmaaltijd voor alleengaanden uit Kollum.

Deze maaltijd zal op vrijdag 29 december worden georganiseerd in Pro Rege aan de Oostenburgstraat 1/3 te Kollum. Inloop is om 16.30 uur met koffie of thee en een lekkernij. Eten is van 18.00 tot 20.00 uur gezamenlijk. Deelname aan deze maaltijd is gratis.