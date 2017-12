Containerschip verliest zeecontainers op zee

Publicatie: za 09 december 2017 15.15 uur

TERSCHELLING WEST - Van vrijdag op zaterdagnacht heeft een containerschip op de Noordzee ter hoogte van Terschelling 24 stuks zeecontainers verloren.

Het containerschip was vrijdagavond om 18.00 uur vanuit het Duitse Bremerhaven vertrokken met als bestemming de haven Rotterdam. Volgens de politie is de lading van de containers niet gevaarlijk. Er is overleg met bergingsbedrijven om de containers, die richting Oost-Terschelling / West-Ameland drijven, te bergen.

Het containerschip is doorgevaren naar Rotterdam waar het zaterdagmiddag rond 15.00 uur is aangekomen.