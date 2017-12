BethelRUN voor Serious Request

Publicatie: za 09 december 2017 12.25 uur

DRACHTEN - In Drachten zal zondag 17 december de eerste BattleRUN hardloop wedstijd plaatsvinden. De recreatie-en wedstrijdloop gaat over een afstand van 8 km. De start en finish is op het Helmhout in Drachten en gaat via de noordkant van Drachten, rondom Opeinde en weer terug naar Drachten. Er is ook een jeugdloop, deze is één kilometer.

De hardloopwedstrijd staat volledig in het teken van 3FM Serious Request: Het Rode Kruis ‘Breng ze weer samen’. De opbrengst gaat volledig naar dit goede doel. De start voor de 8km is om 11.00 uur en de jeugd wedstrijd start om 12.00 uur.