Auto zwaar beschadigd na aanrijding

Publicatie: vr 08 december 2017 14.30 uur

DRIEZUM - Op de Eastwald bij Driezum is vrijdagmorgen een auto zwaar beschadigd geraakt toen deze met een vrachtwagen in botsing kwam. De bestuurder van een personenauto raakte met de rechter wiel in de berm. Toen hij wilde corrigeren passeerde een vrachtwagen, hierbij raakte ze elkaar.

Er raakte niemand gewond. Een veegauto van de gemeente Dantumadiel heeft de weg weer schoongemaakt. De vrachtwagenchauffeur kon na papierwerk zijn weg vervolgen.

