Dragracer met bierfles geslagen: werkstraf

Publicatie: vr 08 december 2017 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een deelnemer aan de dragraces in Drachten werd op 28 juli door een bezoeker van het evenement met een bierfles op het hoofd geslagen. Het slachtoffer liep een bloedende hoofdwond op. De dader, een 26-jarige inwoner van Augustinusga, zei vrijdag tegen rechter Nynke Vlietstra dat hij zich door de man in het nauw gedreven voelde. Daardoor, en doordat hij last heeft van een angststoornis, zou hij in paniek zijn geraakt.

Met als gevolg dat hij een klap uitdeelde. Op dat moment zou hij zich er niet van bewust zijn geweest dat hij een bierfles in de hand had. Het was allemaal een paar minuten eerder begonnen, toen de verdachte bij de tent van het slachtoffer zijn blaas wilde legen. Het zou al de tweede keer in korte tijd zijn dat hij dat deed. De vrouw van het slachtoffer sprak de wildplasser daarop aan. Ze zou er de eerste keer ook al iets van hebben gezegd.

De dragracer zou meteen boos zijn geworden. Hij zou de verdachte bij de keel hebben gegrepen. In eerste instantie gebeurde er verder niets, tot de verdachte weg wilde gaan en de vrouw voor zijn brommer zou hebben gestaan. Hierop zou het slachtoffer hem opnieuw bij de keel hebben gegrepen. 'Ik kreeg geen adem meer, ik raakte in paniek', zei de verdachte.

Zijn advocate vond dat er sprake was van noodweer. De rechter dacht er anders over. De verdachte was de enige die had verklaard dat hij bij de keel was gepakt, getuigen hadden dat niet meegekregen. Vlietstra nam wel aan dat de verdachte zich in het nauw gedreven voelde. Door zijn angststoornis zou hij wellicht wat sneller in paniek zijn geraakt.

De rechter hield echter ook rekening met de gevolgen voor het slachtoffer: de man heeft littekens aan de klap overgehouden -weliswaar bedekt door zijn haar- en hij hoort een continue pieptoon in zijn oor, een gevolg van de klap. De man die de tik had uitgedeeld kreeg een werkstraf van 60 uur, plus 60 uur voorwaardelijk. Hij moet 800 euro smartengeld plus 124 euro voor gemaakte kosten aan het slachtoffer betalen.