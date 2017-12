Dokkum boort de geschiedenis in

Publicatie: vr 08 december 2017 12.33 uur

DOKKUM - Op de Markt in Dokkum zijn vrijdagmorgen twee boringen gedaan in de terp waar de Markt op is gelegen. Een gespecialiseerd bedrijf boorde tot wel zeven meter diep. De boorkernen zullen naar verwachting een mooie doorsnee van de opbouw van de terp geven. Op dit moment wordt op de Markt in Dokkum druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het Abdijhof met ijsfontein.

Al eerder werden bij werkzaamheden op de Markt archeologische vondsten gedaan. Bij de werkzaamheden zijn twee archeologen betrokken, zij stuiten in de afgelopen paar dagen op diverse waterputten en funderingsresten. Ook kwamen zij menselijke resten tegen. De huidige Markt was namelijk ooit een begraafplaats die behoorde bij een klooster en abdijkerk die na de dood van Bonifatius hier werden gesticht. Vanaf de 8e eeuw tot circa 1830 zijn hier mensen begraven.

Een van de boorkernen gaat naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort om verder te worden onderzocht. De onderzoekers en archeologen hopen de ontstaansgeschiedenis van de Bonifatiusterp zichtbaar te maken en resten te vinden van het eeuwenlange gebruik van deze terp.