Grote kerstboom geplaatst op rotonde Laweiplein

Publicatie: do 07 december 2017 15.30 uur

DRACHTEN - Op de rotonde bij het Laweiplein in Drachten is donderdag een grote kerstboom geplaatst. De boom is dit jaar afkomstig uit Rottevalle. Ondanks de harde wind is het toch gelukt de boom op z'n plek te krijgen.

Van de stam van de boom moest iets worden afgezaagd om deze in de koker te kunnen krijgen. Vrijdag zullen de lampen in de boom worden gehangen.

FOTONIEUWS