Kerstmarkt in Oudheidkamer

Publicatie: do 07 december 2017 13.55 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De Oudheidkamer in Drachtstercompagnie is omgedoopt in kerstsferen. Van 6 tot en 15 december zijn de deuren voor iedereen geopend. Zondag 10 december zijn ze gesloten.

Ook worden er kerststukjes verkocht. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de Oudheidkamer. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een warm drankje met wat lekkers er bij.

