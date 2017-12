Politie stopt met zoeken op het water naar Remon

Publicatie: do 07 december 2017 13.15 uur

LEEUWARDEN - De politie heeft donderdag laten weten dat de zoektocht op het water naar de vermiste Remon gestopt is. Het zoeken in en op het water in Leeuwarden heeft helaas niks opgeleverd, zo liet de politie donderdag weten.

Het zoeken naar de vermiste jongeman uit De Westereen zal voorlopig deels bestaan uit het bekijken van camerabeelden in het centrum van Leeuwarden. De politie is nog steeds op zoek naar bedrijven of particulieren die camerabeelden hebben in het centrum van Leeuwarden en dit nog niet hebben gemeld.