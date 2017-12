Maten mollen auto's: vrijspraak Beetsterzwaagster

Publicatie: wo 06 december 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige inwoner van Beetsterzwaag is vrijgesproken van het plegen van een reeks vernielingen. De Beetsterzwaagster, hij kwam woensdag niet naar de zitting van de politierechter, was in de nacht van 24 september 2015 in Leeuwarden met twee maten op stap geweest. Op weg naar huis werden de stappers baldadig: nadat ze eerst al fietsen in de gracht hadden gegooid, hadden ze in de Tjerk Hiddesstraat en de Goudenregenstraat autospiegels vernield en auto's bekrast.

Omwonenden hadden de twee kameraden in actie gezien, maar niemand had gezien dat de Beetsterzwaagster ook vernielingen had gepleegd. Hij had wel erkend dat hij iets eerder een fiets in de gracht had gegooid, maar daarvoor was hij niet gedagvaard. De twee anderen hadden een boete van 105 euro betaald: hun deel van de schade aan een auto waarvan de eigenaar een claim had ingediend.

De Beetsterzwaagster was in verzet gegaan tegen de boete: hij vond dat hij onschuldig was. Volgens raadsman Duco Keuning had hij zich 'bewust afzijdig gehouden' toen zijn maten zich op de auto's -in totaal twaalf stuks- uitleefden. De officier van justitie vond dat de Beetsterzwaagster toch voor openlijke geweldpleging veroordeeld kon worden, omdat hij al aan het begin had bijgedragen 'aan de sfeer van ontremming' door een fiets in het water te gooien. De rechter was het daar niet mee eens, zij sprak de Beetsterzwaagster vrij.