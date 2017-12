Twee auto's in botsing in Drachten

Publicatie: wo 06 december 2017 15.41 uur

DRACHTEN - Op het kruispunt van de Langewyk met de Dwarswyk zijn woensdagmiddag in Drachten twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Beide voertuigen raakten hierbij beschadigd.

De Peugeot reed op de Dwarswyk en kwam in botsing met de BMW die op de Langewyk reed. De bestuurder van de BMW was van schrik eerst doorgereden, maar is later teruggekomen. Een van de inzittenden is door het ter plaatse gekomen ambulance personeel onderzocht, maar voor zover bekend hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.