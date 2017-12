Twee kilo wiet in de auto: 60 uur werkstraf

LEEUWARDEN - Een 34-jarige Leeuwarder werd op 21 augustus in Wirdum betrapt met ruim twee kilo hennep in de auto. De man kreeg woensdag bij de politierechter een werkstraf van 60 uur. De auto stond bij de Belastingdienst geregistreerd: de eigenaar had een belastingachterstand. De politie zette het voertuig aan de kant van de weg en sommeerde de inzittenden -de Leeuwarder had een maat mee- om hun spullen uit de auto te halen.

Er hing volgens de agenten een enorme wietgeur in de auto. Die bleek afkomstig van een grote tas, waar meer dan twee kilo hennep in zat. De Leeuwarder zei dat hij de hennep voor iemand moest vervoeren. Hij zou 50 euro krijgen, plus de brandstofkosten. Omdat hij financiële problemen had, kon hij het geld goed gebruiken. 'Het leek onschuldiger dan het was. Het was stom', zei de verdachte.

Hij kreeg een dagvaarding, zijn maat niet. Die had gezegd dat hij niets van de hennep af wist. Zijn advocaat typeerde de Leeuwarder als 'iemand die kwetsbaar is en moeilijk zijn leven op orde kan krijgen'. De man had geen strafblad op drugsgebied. Mede daarom en omdat een boete vanwege de krappe financiën niet op zijn plaats zou zijn, legde de rechter een werkstraf op.