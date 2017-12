Huis van de maand: Gedempte Vaart 46

Publicatie: wo 06 december 2017 01.10 uur

SURHUISTERVEEN - Op loopafstand van het centrum van Surhuisterveen staat deze fraai gelegen vrijstaande woning met stenen aanbouw, vrijstaande garage en ruime oprit. Het geheel is gesitueerd op een kavel van ca. 400 m2 en heeft vrij uitzicht aan de achterzijde.

Aan energiezuinigheid is veel gedaan, zo zijn de vloeren geïsoleerd, is de spouw geïsoleerd, is de woning vrijwel geheel voorzien van isolatieglas en is het dak in 2015 aangepakt.

Begane grond:

Entree aan de voorzijde, hal met trapopgang, meterkast en kelder doorgang. De inbouwkeuken is voorzien van spoelbak, gaskookplaat, vaatwasmachine, combi-oven, inbouwkoelkast en wasemkap. De woonkamer is een L-vormige doorzonwoonkamer met veel lichtinval. Vanuit de keuken is een doorloop gemaakt naar de bijkeuken welke een plavuizen vloer heeft, een achter-entree, een wasmachineaansluiting, cv-opstelling (AWB-combiketel 2008), een toiletruimte met inbouwcloset en fonteintje. De badkamer aan de achterzijde is voorzien van een wastafel, bad, handdoekradiator en douche. De bijkeuken, het toilet en de badkamer zijn voorzien van vloerverwarming.

1e etage:

Vanuit de hal zijn de 3 ruime slaapkamers (groot ca. 3,44m x 2,14m, 4,59m x 3,09m en 2,84m x 3,69m) en toiletruimte te bereiken.

De fraai gelegen achtertuin heeft vrij uitzicht aan de achterzijde en is onderhoudsarm aangelegd. Tevens is er een garage aanwezig met aan weerszijden een garagedeur. Door de grote oprit is er genoeg ruimte gecreëerd om meerdere auto’s te kunnen parkeren op eigen terrein.

Klik hier voor meer informatie over deze woning