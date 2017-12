FIOD doorzoekt pand in Drachten

Publicatie: di 05 december 2017 18.39 uur

DRACHTEN - In het kader van een lopend onderzoek heeft de FIOD (Financiële Inlichtingen en Opsporings Dienst) een inval gedaan in een pand in Drachten. Het gaat om een onderzoek naar grote sommen geld waar geen legale inkomsten tegenover zouden staan. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim 5 miljoen euro.

Naast het pand in Drachten zijn er ook bedrijfspanden en woningen in Almere, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. Ook waren er doorzoekingen in een bedrijfspand en woning in 's-Gravenvoeren in België. Er is beslag gelegd op administratie en computers.

In totaal zijn er zes personen aangehouden. Vier mannen in de leeftijd 28 tot 64 jaar oud en twee vrouwen van 59 en 76 jaar oud. De mogelijke illegale praktijken kwamen aan het licht door meerdere meldingen over contante stortingen van grote hoeveelheden cash geld. Banken en andere instellingen die met grote hoeveelheden geld te maken krijgen hebben een plicht om dermate hoge bedragen te melden om witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken.