87-jarige vrouw overleden na ongeval

Publicatie: di 05 december 2017 13.47 uur

JUBBEGA - Op de Jochem Alberdaweg in Jubbega is dinsdag aan het begin van de middag een auto van de weg geraakt en in de sloot terecht gekomen. De 87-jarige vrouw die achter het stuur zat is om het leven gekomen.

De brandweer is ter plaatse gekomen om de bestuurder uit het voertuig te helpen. Ook de traumahelikopter uit Groningen is gekomen om te assisteren. Vermoedelijk is de vrouw onwel geworden, waarna ze van de weg raakte en in de sloot terecht kwam.

