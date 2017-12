Politie waarschuwt voor zakkenrollers

Publicatie: di 05 december 2017 13.14 uur

DRACHTEN - Al enige tijd zijn er zakkenrollers actief binnen de horeca in Drachten. Deze zakkenrollers slaan met name op vrijdag- en zaterdagnacht hun slaag.

Ze werken vaak met meerdere personen in wisselende samenstellingen. Ze leiden je af, waarna een handlanger toeslaat. De buit bestaat vaak uit geld, bankpassen en telefoons. De politie adviseert om waardevolle spullen niet onbeheerd in een jas of tas achter te laten.