Noodlokalen geplaatst op plein van Lauwers College

Publicatie: di 05 december 2017 13.07 uur

KOLLUM - Dinsdagmorgen is er begonnen met het plaatsen van noodlokalen op het plein van het Lauwers College in Kollum. Met ingang van januari 2018 is hier de tijdelijke huisvesting van Piter Jelles !mpulse.

Het huidige schoolgebouw van Piter Jelles !mpulse wordt aan het einde van dit jaar gesloopt. Daarna gaat er gebouwd worden aan de nieuwe huisvesting van het Lauwers College, Piter Jelles, de Colle en de bibliotheek. In het schooljaar 2019-2020 zal gestart gaan worden in het nieuwe moderne gebouw Campus Kollum.

FOTONIEUWS