Burgers zoeken naar vermiste Remon Bruinsma

Publicatie: di 05 december 2017 12.25 uur

LEEUWARDEN - De zoekactie naar de vermiste 18-jarige Remon Bruinsma uit Zwaagwesteinde (De Westereen) blijft doorgaan. Remon wordt sinds donderdag op vrijdagnacht vermist na een avondje stappen in Leeuwarden.

Circa honderd burgers verzamelden zich dinsdagmorgen bij de C&A aan de Nieuwestad. Vanaf hier werden er groepjes gevormd om overal in het centrum te zoeken. De mensen zoeken bij de grachten, in de bosjes en in steegjes. Ook worden winkeliers gevraagd om mee uit te kijken naar de vermiste jongen. Daarnaast is er een boot met apparatuur aan het zoeken op en onder het water. De politie is van de zoekactie op de hoogte maar is er niet bij aanwezig. Later in de ochtend is ook de politie zelf op en om het water wezen zoeken.

De politie is maandag ook al op en om het water aan het zoeken geweest. Een helikopter van de politie heeft even mee gezocht vanuit de lucht. Dit had geen resultaat. Zaterdag is er begonnen met het zoeken in het centrum van Leeuwarden, ook toen werd er een boot ingezet. Zondag speurden agenten de kades van de stadsgrachten af en werd er gezocht met een hond, deze hond was ingezet door de familie van de vermiste jongen. Het zoeken heeft tot op heden nog niets opgeleverd.

Sinds zijn vermissing is er niets meer van de jongen vernomen. De politie heeft ook nog geen idee wat er met de jongen is gebeurd of waar hij naar toe is gegaan. Hij zou na het stappen in Leeuwarden bij een vriend slapen. Rond twee uur zijn ze elkaar kwijt geraakt. Een klein stukje verderop werd vrijdagochtend de telefoon van Remon gevonden.

De politie heeft de vermissing als urgent aangemerkt en is volop bezig met onderzoek. Er wordt onder meer gezocht en gekeken naar camerabeelden die in het centrum zijn opgenomen.

FOTONIEUWS