Rijbewijs van Westereender ingevorderd

Publicatie: di 05 december 2017 04.18 uur

KOLLUM - Een 50-jarige automobilist uit De Westereen moest maandagochtend zijn rijbewijs bij de politie inleveren omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. De man werd door de politie staande gehouden in Kollum en hij negeerde eerst een stopteken. Uiteindelijk stopte de man wel.

Uit de ademtest bleek vervolgens dat de man te veel gedronken had. Hij is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Hij scoorde 915 Ug/l. De politie heeft daarop zijn rijbewijs ingevorderd. De zaak is voor afhandeling overgedragen aan het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie). Ook zal de man aangemeld worden bij het CBR voor een EMA-cursus (Educatieve Maatregel Alcohol).