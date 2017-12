Bestelbus wijkt uit en rijdt bloemperk in

Publicatie: ma 04 december 2017 20.39 uur

GARYP - Op het kruispunt van de Gravinnenloane met de Westerein in Garyp is maandag aan het begin van de avond een bestelbus in een bloemperk terecht gekomen. Dit gebeurde na een uitwijk manoeuvre. De bestuurder week uit voor een kat die op de weg liep.

De auto moest door een berger met vier wielen op de weg worden geholpen en werd meegenomen. De bestuurder kwam met de schrik vrij.