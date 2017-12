GHB-bestuurder (18) moet een week de cel in

Publicatie: ma 04 december 2017 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige Twijzelerheidster reed op 14 mei met een paar vrienden, in de auto van één die vrienden, naar de McDonalds in Leeuwarden. De Twijzelerheidster had geen rijbewijs en hij had genoeg GHB geslikt. Volgens de andere inzittenden had hij onderweg geregeld even een dopje van de partydrug genomen. Het werd een roerig ritje, met een bijna fatale afloop. Maandag zat de Twijzelerheidster tegenover rechter Kees Post. Schuchter en bedeesd en geen schim van de persoon die door zijn vrienden tijdens de politieverhoren was omschreven als een chauffeur die als 'een idioot' had gereden.

Rijden als een malloot

Onderweg naar Leeuwarden reed de jeugdige bestuurder als een bezetene: hij stuurde de BMW 320 veel te hard en slingerend over de weg en als hij een rotonde nam trok hij de handrem aan. Zijn vrienden werden bang en zeiden dat hij rustiger moest rijden, maar de Twijzelerheidster trok zich er niets van aan. Volgens een van de inzittenden reed hij 'als een malloot'. Het moest wel fout aflopen.

Passagier buiten kennis

Op de heenweg ging het nog goed, maar weg naar huis ging het faliekant fout: door het slingerende rijden verloor de Twijzelerheidster op de Rijksstraatweg (N355) bij Noardburgum de macht over het stuur. De auto belandde aan de andere kant van de weg op de kant in de sloot. Een van de inzittenden lag op de achterbank, buiten kennis van de GHB. Zijn vriend hield zijn hoofd boven water, anders was de jongen misschien verdronken.

Geen bloedproef

De Twijzelerheidster was uit de auto geklommen. Het viel zijn vrienden op dat hij zich niet om hen bekommerde en dat hij alleen maar riep dat er geen politie bij moest komen. De politie kwam, maar de Twijzelerheidster weigerde mee te werken aan een bloedproef, om vast te stellen of hij onder invloed van het een of ander was. Hoewel er geen direct bewijs was, concludeerde de rechter, met alle feiten op een rijtje, dat de Twijzelerheidster wel degelijk onder invloed van GHB moet zijn geweest.

Schade 50-50

Naderhand heeft hij zijn excuses aangeboden aan zijn vrienden. Hij heeft geen contact meer met de vriend van de BMW. Er is wel gesproken over de afwikkeling van de schade. Het zou gaan om een bedrag van 2800 euro, dat 50-50 betaald zou gaan worden, maar de Twijzelerheidster heeft er niets meer van gehoord. Hij was bezig met rijlessen, daar is hij mee gestopt. Hij is volgens eigen zeggen ook gestopt met de GHB. Officier van justitie Margreeth Meijer noemde de jongen 'een ongelofelijke mazzelaar'.

Een week cel

'Dit had honderd keer anders kunnen aflopen. Het heeft maar een haartje gescheeld of er was een dode gevallen', aldus de officier. Zij eiste een werkstraf van 120 uur, een rijontzegging van 9 maanden en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Voor het gevaarlijke rijgedrag eiste Meijer twee weken cel. De rechter nam de eis bijna in zijn geheel over, de celstraf beperkte hij tot een week, van de werkstraf maakte hij 100 uur. 'Als ik lees wat hier is gebeurd, dan kan het niet met minder', zei Post. De Twijzelerheidster kreeg ook nog een boete van 400 euro voor het rijden zonder rijbewijs.