Politie oefent per ongeluk naast basisschool

Publicatie: ma 04 december 2017 14.49 uur

DRACHTEN - Het was even schrikken maandagmorgen voor de leerlingen van OBS de Barte in Drachten. Er kwam een politieauto aangereden die stopte naast het schoolplein.vDe agenten stapten snel uit en begonnen te schreeuwen en trokken volgens omstanders hun wapen.

Een groep kinderen die net pauze had, is snel door mensen van de school naar binnen gehaald. Toen er later poolshoogte werd genomen, bleek het te gaan om een oefening van de politie.

De agenten zijn daarna alle klassen langs gegaan om uitleg te geven over waarom ze oefenen en waar het voor nodig is. Volgens de politie was het niet de bedoeling om naast deze school te oefenen. Pas na het uitstappen en het inzetten van de oefenprocedure zagen de agenten dat ze naast een school stonden. Daarop werd besloten om de oefening te staken, maar toen was het kwaad al geschied.