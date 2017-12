Nog steeds geen spoor van vermiste Remon Bruinsma

Publicatie: ma 04 december 2017 11.56 uur

LEEUWARDEN - De 18-jarige Remon Bruinsma is nog steeds vermist. In de nacht van donderdag op vrijdag was hij met klasgenoten op stap in Leeuwarden. Hij zou bij een vriend blijven slapen, maar daar is hij nooit aangekomen. Hij is rond 2 uur voor het laatst gezien aan de Oude Doelesteeg in Leeuwarden. Sindsdien is er een grote zoekactie op touw gezet.

Zijn mobiele telefoon had 'ie in die nacht ook verloren. Deze is later door een eerlijke vinder teruggevonden bij de C&A. De telefoon is inmiddels terecht bij de familie.

Omdat het vermoeden bestond dat hij mogelijk de gracht in zou zijn gevallen heeft de politie op en in het water gezocht. Een speciale dregteam is ingezet om alles onder water te onderzoeken. Helaas heeft de dregactie niks opgeleverd.

Momenteel is de politie bezig om op camerabeelden te zoeken naar de vermiste Remon. Daarnaast is de politie op zoek naar mensen die hem na 2 uur die nacht nog hebben gezien. De jongeman droeg die nacht een strakke spijkerbroek, geel t-shirt, bruine 3 kwarts jas en hij droeg zijn haar in een knoetje.