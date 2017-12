Meterkast van loods uitgebrand in Marrum

Publicatie: ma 04 december 2017 11.15 uur

MARRUM - Aan de Miedwei in Marrum is maandagmorgen rond kwart over zeven brand ontstaan in een meterkast. In een loods van het akkerbouw- en pluimveebedrijf ging het mis.



Mogelijk is kortsluiting de oorzaak geweest van de brand. De brandweer van Hallum kwam met spoed ter plaatse en heeft de bluswerkzaamheden van de eigenaar overgenomen. De brand was snel onder controle. Twee deuren van de loods zijn beschadigd geraakt. Bij de brand raakte niemand gewond.

