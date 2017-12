Schuurbrand in Nijega

Publicatie: zo 03 december 2017 18.25 uur

NIJEGA - In een schuur aan de Hegewei in Nijega is zondag aan het einde van de middag brand uitgebroken. De brand ontstond nadat een caravan die in de schuur stond in brand vloog.

De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse en probeerde te voorkomen dat de brand verder oversloeg. Op het moment van de brand was er niemand meer aanwezig in de schuur.