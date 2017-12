Dronken scooterrijder gewond in Drachten

Publicatie: zo 03 december 2017 16.46 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder is zondagmiddag omstreeks 15:20 uur gewond geraakt na een ongeval met een auto op de Doctor Martin Luther Kingsingel in Drachten. Door onbekende oorzaak raakten een scooterrijder en een automobilist met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij ten val en liep beenletsel op.

Het slachtoffer is in een ter plaatse gekomen ambulance gecontroleerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Achteraf bleek de scooterrijder iets te diep in het glaasje te hebben gekeken. Zowel de scooter als de auto raakten beschadigd.

FOTONIEUWS