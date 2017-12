Gewonde bij ongeval op N381 bij Wijnjewoude

Publicatie: zo 03 december 2017 14.52 uur

WIJNJEWOUDE - Op de N381 bij Wijnjewoude is zondag rond 13.36 uur een automobilist met zijn voertuig gekanteld. Omdat er mogelijk iemand bekneld zou zitten, werden de brandweer van Ureterp en Gorredijk gealarmeerd. Het slachtoffer is door de brandweer bevrijd uit zijn benarde positie.

De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. De bestuurder raakte van de weg en kwam in de sloot tot stilstand. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

