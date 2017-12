Een bijzonder interieur van 2de Hands Wonen

Publicatie: zo 03 december 2017 12.45 uur

DRACHTEN - Aan de Handwerszijde 100 in Drachten zit 2de Hands Wonen, een winkel waar bijzondere objecten een tweede leven krijgen.

Onder de naam de Vries ontruiming verzorgt Guido de Vries ontruimingen van woningen en bedrijfspanden. In zijn winkel 2de Hands Wonen verkoopt hij de opgekochte inboedels. “We zitten in een wat hoger segment dan een gewone kringloopwinkel. In onze winkel verkopen we uit de jaren '50 en '60, brocante en industriële en nieuwe woon accessoires."

"Ik vind het een mooi idee dat spullen bij ons een tweede leven krijgen", aldus Guido de Vries. "Delen van opgekochte inboedels die niet geschikt zijn voor verkoop in de winkel, schenken we aan een goed doel."

Nieuwsgierig naar wat 2de Hands Wonen te bieden heeft? De winkel is open op donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur. En op zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. Of neem een kijkje op de Facebookpagina.

