Wereldlichtjesdag in de regio

Publicatie: zo 03 december 2017 10.00 uur

BURGUM - Zondag 10 december wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd. Op deze avond steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Een golf van licht gaat zo over de wereld. In de WâldNet-regio wordt lichtjesdag georganiseerd in Burgum, Dokkum, Drachten en Hurdegaryp.

In Burgum wordt vanaf 18.30 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de kruiskerk aan de Nieuwstad 5. Bij binnenkomst kunt u een foto of symbool van uw kind in de gedachtenishoek zetten. Als ouders en familie van een overleden kind kunnen er kaarsjes worden aangestoken en is er muziek. De bijeenkomst in Burgum duurt ongeveer een uur en start om 18.45 uur.

In de Bonifatiuskapel in Dokkum is om 18.30 uur een bijeenkomst, inloop is vanaf 18.00 uur. Dezelfde tijd geldt ook Drachten, daar wordt het gehouden in Place2B aan de Jelle Plantingastraat 1.