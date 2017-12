Slooppand in Surhuisterveen volledig uitgebrand

Publicatie: zo 03 december 2017 03.08 uur

SURHUISTERVEEN - Een slooppand aan de Dellen in Surhuisterveen is zaterdagnacht in vlammen opgegaan. De brand werd rond 2.27 uur gemeld en de brandweer van Surhuisterveen en Drachten zijn ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Op dat moment stond het pand al in lichterlaaie.

Volgens buurtbewoners was het de gehele nacht al onrustig met jeugd rondom het pand. Ook zouden er meerdere knallen van vuurwerk gehoord zijn. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.