Paluduct bij Burgum officieel geopend

Publicatie: za 02 december 2017 23.05 uur

BURGUM - Het paluduct bij Burgum is vrijdag officieel geopend door gedeputeerde Johannes Kramer. Genodigden werden getrakteerd op een boottocht langs het paluduct en andere gebiedsmaatregelen langs het Prinses Margrietkanaal in Burgum. Naast het paluduct over het aquaduct (dieren kunnen dan het aquaduct passeren, bijvoorbeeld de otter) is er verder een eiland ontwikkeeld en zijn er fiets- en wandelpaden gerealiseerd.

Ook is de Soestpolder aangepakt. Zo is het natuurgebied Noardermar (voorheen zanddepot De Hege Dyken) nu gekoppeld aan de Soestpolder. Het gebied is eigendom van de provincie Fryslân maar in beheer bij Staatsbosbeheer. De Vogelwacht Burgum heeft hier recentelijk twee vogelkijkhutten geplaatst en een Zwaluwwand. Het is de wens dat er in de toekomst een fietsverbinding komt en een pontje gaat varen naar Klein Zwitserland (vergevorderde plannen).

Gedeputeerde Johannes Kramer sprak in zijn speech van, het gebied mooier achter laten dan het was en er voor zorgen dat de mensen krijgen wat hun is toegezegd. Kramer denkt dat men er goed in is geslaagd.

