Waanders: Trots op iedereen die heeft geholpen

Publicatie: za 02 december 2017 18.08 uur

DOKKUM - Burgemeester van Dongeradeel Marga Waanders heeft in een statement laten weten dat ze trots is op iedereen die heeft geholpen deze dag in goede banen te leiden. Ook zegt ze dat de manifestatie goed is verlopen. Volgens Waanders hebben ongeveer 200 personen aan deze demonstratie deelgenomen.

"Er heerste een ontspannen sfeer. Er was hoofdzakelijk begrip voor de aanwezigheid van de politie." aldus Waanders. De politie was onder andere aanwezig om te controleren bij de toegangspoorten van de binnenstad. Daarnaast zijn er op straat diverse personen gevraagd zich te legitimeren. Twee personen zijn aangehouden op basis van de Wet op de identificatieplicht.

De burgemeester hoopt dat de mensen die vandaag niet kwamen winkelen zondag wel naar Dokkum komen. Het is deze zondag namelijk Koopzondag in de Friese stad.