Demonstratie in Dokkum rustig verlopen

Publicatie: za 02 december 2017 16.30 uur

DOKKUM - De demonstratie zaterdagmiddag op het plein Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Naar schatting tussen de 150 en 200 demonstranten luisterden naar toespraken, gedichten en muziek. De demonstratie was georganiseerd door Stichting Nederland Wordt Beter.

Twee aanhoudingen

Aan het begin van de middag zijn er twee personen aangehouden in Dokkum zaterdag. Zij werden aangehouden op basis van de Wet Identificatie. Voor zover bekend zijn dat de enige twee aanhoudingen geweest.

Grote stoet

De bussen met demonstranten kwamen aan het begin van de middag onder politiebegeleiding Dokkum binnen. Diverse bussen van de ME reden voor en achter de stoet. Daarnaast reden er twee sleepwagens mee in de stoet. Vermoedelijk om eventuele blokeerders aan de kant te slepen. Daarnaast stond bij veel opritten op de Centrale As een politieauto.

Veel politie

In en om Dokkum was veel politie op de been. Op punten waar mensen het centrum in kwamen stonden ME'ers die alle voertuigen controleerden. Ook waren er in het centrum zelf veel agenten aanwezig om te zorgen dat alles zonder problemen verliep.

Rond 16.00 was de demonstratie afgelopen en werden de demonstranten weer naar de bussen begeleid. Toen de demonstranten op de Woudpoortbrug stonden, zongen ze "Dokkum bedankt, Dokkum bedankt". De bussen vertrokken wederom onder politie begeleiding naar Duivendrecht. Of de oproep van diverse pro-piet om uit Dokkum weg te blijven effect heeft gehad is niet te zeggen.

