Brandweer blust containerbrand Vierstromenland

Publicatie: za 02 december 2017 16.27 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen heeft zaterdagmiddag een containerbrand geblust aan de Boskbei in Surhuisterveen. Het vermoeden bestaat dat de brand is veroorzaakt door jeugd, die in de wijk Vierstromenland vuurwerk aan het afsteken was. De container staat bij een woning in aanbouw.

