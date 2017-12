Noodbevel van kracht in Dokkum

Publicatie: za 02 december 2017 10.46 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel heeft zaterdagmorgen een noodbevel afgekondigd. De burgemeester vreest dat, ondanks de getroffen maatregelen, er toch een conflict kan ontstaan.

Het noodbevel houdt kort samengevat in dat de politie niet hoeft te waarschuwen. Al bij de eerste aanzegging dient ment bijvoorbeeld zichzelf te verwijderen uit Dokkum. Al dien niet met voorwerpen die een gevaar vormen voor de openbare orde of veiligheid.

Naast gelegenheid voor Stichting Nederland Wordt Beter om te demonstreren heeft de gemeente ook een demonstratievak ingericht voor eventuele demonstranten die daar tegen willen demonstreren. Deze is te vinden aan de Hanspoort in Dokkum. Het noodbevel is geldig op zaterdag van 8.00 tot 18.00.