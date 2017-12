Autoband in brand gezet in fietstunnel in Harkema

Publicatie: za 02 december 2017 00.55 uur

HARKEMA -

Een autoband is vrijdagavond uitgebrand in de fietstunnel onder de Betonwei in Harkema. De brandweer werd rond 23.20 uur gealarmeerd voor de brand.

Na aankomst hebben de brandweerlieden het vuur snel gedoofd.