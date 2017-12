Forse rookontwikkeling bij buitenbrand in Harkema

Publicatie: za 02 december 2017 00.41 uur

HARKEMA - Omstreeks 23.20 uur werd de brandweer van Drogeham gealarmeerd voor een buitenbrand in Harkema.Eenmaal ter plaatse gekomen, betrof het een drietal autobanden die in brand waren gestoken.

De banden waren in een tunnel, die onder de betonwei loopt, gedumpt en in brand gestoken. Bij de brand en bluswerkzaamheden kwam extreem veel rook vrij. Hierdoor ondervond het verkeer, wat over de Betonwei reed, enige hinder. De geur van gesmolten rubber was in de wijde omgeving te ruiken.

