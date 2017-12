Derde grote stoel geplaatst in Drachten

Publicatie: vr 01 december 2017 18.06 uur

DRACHTEN - Sinds deze week staat er bij het carillon een grote stoel in de kleuren van De Stijl. Dit is voor Drachten inmiddels de derde stoel. Het kunstwerk is geplaatst bij het eindpunt van de Drachtster Vaart.

De eerste stoel was geplaatst op het Museumplein voor Museum Drachten, de tweede bij de Rabobank langs de A7 en nu de derde in het centrum. Het kunstwerk trok veel bekijks.

FOTONIEUWS