Agricola geÃ¯nstalleerd als burgemeester

Agricola geïnstalleerd als burgemeester

Publicatie: vr 01 december 2017 16.34 uur

DAMWâLD - Vrijdagmiddag is de heer N.L. (Klaas) Agricola uit Dalfsen tijdens een bijzondere raadsvergadering beëdigd en geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Dantumadiel door de Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok.

De bijzondere raadsvergadering vond plaats in de raadszaal van Dantumadiel. Agricola legde zijn eed af, waarna hij de ambtsketen mocht ontvangen van locoburgemeester Roelof Bos en de voorzittershamer van vicevoorzitter van de gemeenteraad Tjerk Dijkstra.



Na afloop van de raadsvergadering was er de mogelijkheid om burgemeester Klaas Agricola en zijn vrouw, Thea te feliciteren. Aansluitend vond er een receptie plaats om onder het genot van een hapje en een drankje nader kennis te maken met de burgemeester en zijn gezin.

’s Morgens werd de heer Agricola met zijn vrouw feestelijk onthaald door ruim 150 kinderen uit groep 7/8 van verschillende basisscholen uit gemeente Dantumadiel. Na het ontvangst mochten een aantal kinderen vertellen over het mooiste plekje in hun dorp in de raadszaal. Na afloop kregen ze wat drinken en lekkers.

