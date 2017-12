'Slechte slapers' plegen inbraak in bestelbus

Publicatie: vr 01 december 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - Twee Snekers (27 en 32 jaar) zijn vrijdag veroordeeld tot een celstraf en een werkstraf voor een inbraak in een bedrijfsbus die aan de Allingawier in Grou geparkeerd stond. De gevangenisstraf –9 weken waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar- was voor de 32-jarige verdachte. Hij is vaker veroordeeld voor soortgelijke feiten. Zijn stadgenoot verscheen vrijdag niet op de zitting van rechter Hendrikje van der Werff.

Hij kreeg een werkstraf van 150 uur. Laatstgenoemde heeft de inbraak gepleegd en de spullen uit de bestelbus gehaald, zijn stadgenoot bleef in de auto zitten. Een buurvrouw had geluiden gehoord in de nacht van 11 juli. Zij zag de deuren van de bestelbus openstaan en waarschuwde haar man. De buurman alarmeerde de eigenaar van de bus en belde 112. De inbrekers werden niet veel later aangehouden in het Leechlân.

De gestolen spullen lagen in de auto. De 32-jarige beweerde dat hij van tevoren niet heeft geweten dat zijn maat van plan was om in te breken. Hij zei dat hij een slechte slaper is, wat ook voor de andere verdachte zou gelden. Daarom waren ze met zijn tweeën in de auto op pad gegaan. Dat het duo 's nachts om een uur of 4 ergens midden in een woonwijk belandde, was volgens de rechter een teken dat er iets niet in de haak was.

'Dat duidt erop dat u niet zulke fraaie plannen had', aldus Van der Werff. Zij wees de schadeclaim van de eigenaar van de bus in zijn geheel toe. De man heeft een aantal dagen niet kunnen werken, hij krijgt ruim 2600 euro vergoed. De auto waar de Snekers in reden werd verbeurd verklaard.