‘Voer parkeermaatregelen Dokkum eerder in’

Publicatie: do 30 november 2017 23.43 uur

DOKKUM - Een blauwe zone op De Helling en gratis parkeren op de Acht Zaligheden in Dokkum. Wat het CDA en de VVD in Dongeradeel betreft mogen die parkeermaatregelen per direct ingevoerd worden. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel. “Wêrom soenen jo der mei wachtsje”, vroeg CDA-raadslid Jacob Woudstra in het vragenuurtje. Hij noemde het ‘dwars’ om de maatregelen niet per direct te nemen en kreeg bijval van zijn collega-raadslid Anton van der Aar (VVD). “Neem direct die maatregelen en wacht niet langer”. Nu er in Dokkum met de eerste fase van de herinrichting van de Markt in Dokkum is begonnen, is er alle reden om dat te doen, vonden de raadsleden.

Wethouder Pytsje de Graaf vond het nog te vroeg om de parkeermaatregelen per direct al te nemen. Volgens haar is er onder andere op de Markt nog voldoende ruimte en gaan de maatregelen genomen worden op het moment dat de hele Markt in Dokkum op de schop gaat. Vanaf dat moment is het parkeren op de Acht Zaligheden gratis en komt er op parkeerterrein De Helling een blauwe zone, waar alleen kort geparkeerd mag worden. Op dit moment kan er nog wel op de Markt geparkeerd worden, maar het aantal beschikbare plaatsen is minder dan voorheen. Na de herinrichting van de Markt in Dokkum wordt het aantal parkeerplaatsen met enkele tientallen teruggebracht. Die worden op andere plaatsen in Dokkum gecompenseerd.