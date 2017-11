Onderzoek Lawei-debacle aangescherpt

Publicatie: do 30 november 2017 15.20 uur

DRACHTEN - De doelstelling van het gemeentelijke onderzoek naar het debacle rond de vernieuwbouw van schouwburg De Lawei in Drachten wordt aangescherpt. De raad debatteerde dinsdagavond over de onderzoeksvraag van de onafhankelijke commissie die is aangesteld.

Tijdens de vergadering werden er drie amendementen aangenomen. Unaniem vonden de partijen dat ‘op een goede manier en met respect’ de geheimhouding op de stukken over het project op te heffen. ,,Dat is gewoon nodig om de onderzoekscommissie haar werk te kunnen laten doen”, legt raadslid Sandra de Jong van de Eerste Lokale Parjti uit.

Op initiatief van D66 wordt ook gekeken naar ,,de functionele rollen en veratnwoordelijkheden die partijen hadden moeten hebben om onvolkomenheden in het proces te voorkomen”. Na het betoog van fractievoorzitter Raf Pronk van D66 waren het alleen de FNP, ELP en CDA niet overtuigd van deze aanscherping.

De ChristenUnie bracht een amendement in dat alle schijn van een politiek doel uit het onderzoek moest halen. In de raad werd namelijk veel gesproken over de datum van 31 maart 2018, als streefdatum voor het afronden van het onderzoek. Dit tevens de verkiezingsdatum en kan daardoor wellicht wel als ‘politiek’ worden gezien. ,,We willen al die schijn zien te voorkomen”, aldus fractievoorzitter Klaas van Veelen.

Ook commissievoorzitter Sipke Hoekstra vindt dat belangrijk. ,,We willen benadrukken dat als er spanning op de datum komt, de zorgvuldigheid voorop staat. Het onderzoek is onpartijdig en er is geen plek voor het bedrijven van politiek.”