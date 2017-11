Geen Ja/Ja-sticker in Smallingerland

Publicatie: do 30 november 2017 13.05 uur

DRACHTEN - Een motie om in Smallingerland een Ja/Ja-sticker in te voeren, heeft dinsdagavond onvoldoende steun gekregen. Doel is om papier en inkt te besparen, doordat bewoners duidelijk aangeven wél reclamedrukwerk te willen ontvangen.

De indieners van de motie - GroenLinks, PAUL, FNP en D66 – draaien in hun gedachten de logica om. Met een Nee/Nee en Nee/Ja maken burgers op de brievenbus kenbaar dat ze geen reclame willen ontvangen. Desalniettemin verdwijnen veel folders ongelezen bij het oud papier. Door een Ja/Ja-sticker zou dat voorkomen kunnen worden. In Amsterdam wordt er al met zo’n sticker gewerkt. Dit voorkomt volgens de partijen dat er per jaar tienduizend bomen worden gekapt.

De fracties konden hun collega-partijen echter niet van de meerwaarde overtuigen.