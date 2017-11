Politie ontmantelt drugslab in Haulerwijk

Publicatie: do 30 november 2017 12.43 uur

HAULERWIJK - Aan de Slotemaker de Bruïneweg in Haulerwijk heeft de politie donderdagochtend een drugslab opgerold. Bij de inval van het arrestatieteam zijn drie mannen door de politie aangehouden. In dit lab werd synthetische drugs geproduceerd.

Anonieme tips

In de afgelopen periode ontving de politie meerdere anonieme tips over het bestaan van dit drugslaboratorium. Tijdens dit onderzoek kwam informatie naar boven dat er in de bossen bij Norg een aantal keer drugsafval werd gedumpt. Voorbijgangers die hier getuige van ware werden bedreigd.

Drie aanhoudingen

Nadat er voldoende bewijs verzameld was is de politie overgaan tot actie. Bij de inval van het arrestatieteam donderdagochtend werden drie mannen aangehouden. Een 55-jarige man die stond ingeschreven op het adres en twee mannen uit Guatamala. Daarna werd het terrein verder onderzocht en werd in de schuur het laboratorium aangetroffen.

Onderzoek

Het Landelijke Faciliteit Ontmantelen doet momenteel onderzoek bij het lab. Onduidelijk is nog welke syntetische drugs er in de schuur werd geproduceerd. Nadat dit onderzoek was afgerond ging het LFO het lab ontmantelen. Daarnaast zal de gemeente onderzoeken of de woning voor een aantal maanden gesloten kan worden op grond van de Opiumwet.

