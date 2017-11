Henk Verbunt nieuwe directeur DDFK-gemeenten

Publicatie: do 30 november 2017 11.27 uur

KOLLUM - Met ingang van 1 januari 2018 is Henk Verbunt de nieuwe directeur van de DDFK-gemeenten. Dit heeft het Dagelijks Bestuur besloten na een positief advies van de ondernemingsraad. Henk Verbunt is met deze benoeming ook beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur van de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân per 1 januari 2019.

Verbunt heeft ervaring met het fuseren van gemeenten. Vanaf 2010 was hij betrokken in de projectgroep bij het fusieproces in Súdwest-Fryslân. Onder de DDFK gemeenten vallen Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland.